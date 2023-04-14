منتخب مصر لناشئو الجولف يتدربون فى اوغندا استعدادا للبطولة الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر لناشئي وناشئات الجولف تحت قيادة مدربه الجنوب افريقى ريتشارد ماكليمور لبدأ تدريباته فى اوغندا اعتبارا من الغد السبت.

ويستعد منتخب مصر لناشئي ونائشات الجولف للمشاركة فى البطولة الأفريقية للناشئين والناشئات المقرر انطلاقها يوم الإثنين المقبل وتستضيفها اوغندا.

ويتدرب المنتخب لمدة يومين قبل انطلاق المنافسات وذلك حتى يعتاد لاعبونا على الأجواء هناك.

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وتضم البعثة المصرية التى تغادر القاهرة فى العاشرة من مساء اليوم الجمعه كل من المدير الفنى الجنوب افريقى للمنتخب ريتشارد ماكليمور والمدرب فارس عبد العزيز واللاعبون محمد ابو العلا وتيمور ربيع وسليم الابيارى ومحمد ربيع وفرح ايهاب وميا حسين ونادية يسرى.

فى الوقت نفسه طالب مجلس إدارة إتحاد الجولف لاعبو الفريق ببذل اقصى الجهد فى البطولة وتجاوز اى صعوبات وتقديم افضل اداء امام جميع المنافسين.

وكان الفريق قد انتظم فى معسكر تدريبى مغلق بملعب جولف بالم هيلز تحت قيادة المدير الفنى الجنوب افريقى ريتشارد ماكليمور والمدرب فارس عبد العزيز لمدة اسبوع استعدادا للبطولة حيث تدرب اللاعبون على فترتين يوميا صباحا ومساء عقب الافطار.

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