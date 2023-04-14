الدوري المصري..تشكيل سموحة الرسمي أمام الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الاول بنادى سموحة، تشكيله الرسمي لخوض مباراة الاتحاد السكندري التى تجمع الفريقين بعد قليل، ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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تشكيل سموحة الرسمي أمام الاتحاد السكندري في الدوري

في حراسة المرمى : عمر صلاح

في خط الدفاع : بركات حجاج – احمد شوشه –

محمد سعيد – احمد جمال

في خط الوسط : محمد الصباحي – مالك بعيو – مصطفى سعد – دوكوا دودو –

في الهجوم : بنجامين بواتينج – حسام حسن

تشكيل الاتحاد السكندري..

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