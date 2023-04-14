شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الاتحاد السكندرى أمام سموحة فى الجولة الـ25 للدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختار أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة تشكيلة فريقه أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي ستقام بعد قليل بإستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الـ25 للدوري .
وجاء التشكيل كالتالي :
لحراسة المرمى : عمر صلاح
خط الدفاع : بركات حجاج – احمد شوشه – محمد سعيد – احمد جمال
خط الوسط : محمد الصباحي – مالك بعيو – مصطفى سعد – دوكوا دودو –
خط الهجوم : بنجامين بواتينج – حسام حسن
البدلاء :
الهاني سليمان – أحمد حكم – صديق اجولا – احمد مصطفى – محمد عصام – محمود حليمو – حسين فيصل – محمد المغربي – طارق علاء.
استقر زوران مانولوفيتش المدير الفني الصربي لنادي الاتحاد على تشكيل الفريق وفيه مفاجأة جديدة حيث جاء التشكيل كالتالي :
لحراسة المرمى : المهدي سليمان
خط الدفاع : هشام صلاح – عبد الله نصيب- محمود علاء – احمد بهاء
خط الوسط : عمار حمدي – عبد الغني محمد – محمود عبد العزيز – ساليفو مورو- محمد محمود
الهجوم : كريستوفر مابولولو
البدلاء : صبحي سليمان – ناصر ناصر – احمد ميسي – اوستن اموتو – خالد الغندور – فوزي الحناوي – اسلام عبد النعيم -احمد عيد مصطفى إبراهيم.