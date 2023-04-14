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تعرف على تشكيل الاتحاد السكندرى أمام سموحة فى الجولة الـ25 للدورى

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القاهرة - سامية سيد - اختار أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة تشكيلة فريقه أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي ستقام بعد قليل بإستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الـ25 للدوري .

وجاء التشكيل كالتالي :

لحراسة المرمى :  عمر صلاح

خط الدفاع : بركات حجاج – احمد شوشه – محمد سعيد – احمد جمال

خط الوسط : محمد الصباحي – مالك بعيو – مصطفى سعد – دوكوا دودو

خط الهجوم : بنجامين بواتينج – حسام حسن

البدلاء :

الهاني سليمان – أحمد حكم – صديق اجولا – احمد مصطفى – محمد عصام – محمود حليمو – حسين فيصل – محمد المغربي – طارق علاء.

استقر زوران مانولوفيتش المدير الفني الصربي لنادي الاتحاد على تشكيل الفريق وفيه مفاجأة جديدة حيث جاء التشكيل كالتالي :

 لحراسة المرمى :  المهدي سليمان

خط الدفاع : هشام صلاح – عبد الله نصيب- محمود علاء – احمد بهاء

خط الوسط : عمار حمدي – عبد الغني محمد – محمود عبد العزيز – ساليفو مورو- محمد محمود

الهجوم : كريستوفر مابولولو

البدلاء :  صبحي سليمان – ناصر ناصر – احمد – اوستن اموتو – خالد الغندور – فوزي الحناوي – اسلام عبد النعيم -احمد عيد مصطفى إبراهيم.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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