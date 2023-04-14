تعرف على تشكيل الاتحاد السكندرى أمام سموحة فى الجولة الـ25 للدورى

استقر زوران مانولوفيتش المدير الفني الصربي لنادي الاتحاد على تشكيل الفريق وفيه مفاجأة جديدة حيث جاء التشكيل كالتالي :

القاهرة - سامية سيد - اختار أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة تشكيلة فريقه أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي ستقام بعد قليل بإستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الـ25 للدوري .

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية