شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى نجيب وحمرون وسوكارى فى تشكيل فاركو أمام الأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشري المدير الفني لـ فاركو ، تشكيل فريقه لمباراة الأهلي المقرر إنطلاقها في التاسعة والربع من مساء اليوم ،الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل فاركو ، كلاً من : محمد سعيد شيكا ، عبد الله بكري ، رامي صبري ، جيفرسون أنكادا ، عزمي غوما ، سوكاري ، محمود حمادة ، أحمد فؤاد ، رزق حمرون ، شكري نجيب ، على بهيج.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، قد أعلن تشكيل الفريق للمباراة ، ويضم كلاً من : : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، خالد عبد الفتاح ، محمد هاني ، على معلول ، ديانج ، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة ، حسين الشحات ، أحمد قندوسي ومحمود كهربا

ويحتل الأهلي قمة ترتيب بطولة الدوري برصيد 47 نقطة جمعهم من 19 مباراة ، حيث حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 5 ولم يتذوق طعم الخسارة ، وسجل لاعبيه 35 هدفاً وأستقبلت شباكه سبعة أهداف ، أما فاركو فيحتل المركزالثامن برصيد 32 نقطة جمعهم من 24 مباراة ، وفاز في 7 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبيه 22 هدفاً ودخل مرماهم 20 هدفاً.

ويرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، في مواصلة النتائج الجيدة بالفوز على فريق فاركو القوي من أجل المُضي قُدماً في رحلة إستعادة لقب الدوري الممتاز ، وتحدث كولر مع لاعبي الأهلي الأيام الماضية عن ضرورة التركيز في اللقاء منذ البداية وحسمه مُبكراً وعدم ترك الفرصة لفريق فاركو للدخول في أجواء المباراة.

في فاركو ، لا يختلف الأمر كثيراً فرغم أن كفة الأهلي هي الأرجح للفوز إلا أن الجهاز الفني لفريق فاركو بقيادة المدرب المُخضرم طارق العشري يدخل مباراة الليلة بدافع الفوز من أجل مواصلة الأنتصارات في بطولة الدوري التى كان أخرها الفوز المُثير على الإتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الماضية.

وطلب العشري من لاعبي فاركو إغلاق المساحات أمام الأهلي بإعتبار أن الأخير يمتلك أسلحة كثيرة لقيادة هجمات متتالية على مرمى الفريق