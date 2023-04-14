شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي لمباراة فاركو .. محمد شريف في الهجوم وتواجد كريستو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، تشكيل الفريق لمباراة فاركو المقرر انطلاقها في التاسعة والربع من مساء اليوم ،الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كل من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود متولي وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد الضاوي "كريستو" وأحمد قندوسي.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويحتل الأهلي قمة ترتيب بطولة الدوري برصيد 47 نقطة جمعهم من 19 مباراة ، حيث حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 5 ولم يتذوق طعم الخسارة ، وسجل لاعبيه 35 هدفاً واستقبلت شباكه سبعة أهداف ، أما فاركو فيحتل المركزالثامن برصيد 32 نقطة جمعهم من 24 مباراة ، وفاز في 7 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبيه 22 هدفاً ودخل مرماهم 20 هدفاً.

ويرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، في مواصلة النتائج الجيدة بالفوز على فريق فاركو القوي من أجل المُضي قُدماً في رحلة استعادة لقب الدوري الممتاز، وتحدث كولر مع لاعبي الأهلي الأيام الماضية عن ضرورة التركيز في اللقاء منذ البداية وحسمه مُبكراً وعدم ترك الفرصة لفريق فاركو للدخول في أجواء المباراة.

في فاركو ، لا يختلف الأمر كثيراً فرغم أن كفة الأهلي هي الأرجح للفوز إلا أن الجهاز الفني لفريق فاركو بقيادة المدرب المُخضرم طارق العشري يدخل مباراة الليلة بدافع الفوز من أجل مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري التى كان أخرها الفوز المُثير على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الماضية.

وطلب العشري من لاعبي فاركو إغلاق المساحات أمام الأهلي بإعتبار أن الأخير يمتلك أسلحة كثيرة لقيادة هجمات متتالية على مرمى الفريق.