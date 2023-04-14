شكرا لقرائتكم خبر عن لاكاى وفتحى وعادل فى هجوم بيراميدز أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة أسوان في إطار لقاءات بطولة الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على أسوان في التاسعة والربع من مساء الجمعة على استاد أسوان في إطار لقاءات الجولة ٢٥من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - محمود صابر - عبد الله مجدي - أوجو صامويل - هشام محمد - محمود دونجا- محمد صادق - إسلام عيسى - دودو الجباس.

يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة، بينما بيراميدز فى المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 40 نقطة عقب التعادل فى المباراة الأخيرة أمام المقاولون العرب.