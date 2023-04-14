شكرا لقرائتكم خبر عن غياب حميد حارس الأهلى عن نهائى كأس مصر لليد أمام سبورتنج بعد إصابته بالصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى أجراها عبد الرحمن حميد حارس مرمى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى إصابته بالرباط الصليبى وفقا لتأكيدات ياسر لبيب رئيس جهاز اليد بالأهلى للموقع الرسمى بالنادى .

وأصيب حميد بالرباط الصليبى فى لقاءات الزمالك بنصف النهائى أمس الخميس و الذى انتهى بتأهل الأهلى للنهائى .

يلتقى فى الحادية عشر و النصف مساء اليوم الجمعة ، فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره سبورتنج فى إطار نهائى كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 بصالة أكتوبر الدولية .

فيما يلتقى فريق الزمالك نظيره سموحة فى التاسعة مساءا ،فى لقاء تحديد صاحب البرونزية ، بنفس الصالة .

و يطمح فريق الأهلى بلقاء اليوم فى مواصلة التفوق بعد حصد لقب دورى المحترفين مؤخرا على حساب الزمالك بعد غياب 4 سنوات.

و تأهل الأهلى إلى ك النهائى بالفوز على الزمالك بنتيجة .

وفاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 34/3، فى إطار ربع نهائى مسابقة كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023، ليلتقى الزمالك فى دور نصف النهائى، بعدما تأهل الأخير أيضا على حساب الطيران بنتيجة 40/20.

واستطاع الأهلى مصالحة الجماهير بعد الخسارة من الزمالك فى ختام المرحلة الثانية من دورى المحترفين بنتيجة 31 / 23.