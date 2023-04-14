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غياب حميد حارس الأهلى عن نهائى كأس مصر لليد أمام سبورتنج بعد إصابته بالصليبى

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القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى أجراها عبد الرحمن حميد حارس مرمى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى إصابته بالرباط الصليبى وفقا لتأكيدات ياسر لبيب رئيس جهاز اليد بالأهلى للموقع الرسمى بالنادى .

 

وأصيب حميد بالرباط الصليبى فى لقاءات الزمالك  بنصف النهائى أمس الخميس و الذى انتهى بتأهل الأهلى للنهائى . 

 

يلتقى فى الحادية عشر و النصف مساء اليوم الجمعة  ، فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره سبورتنج  فى إطار نهائى كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 بصالة أكتوبر الدولية .

 

فيما يلتقى فريق الزمالك  نظيره سموحة  فى التاسعة مساءا ،فى  لقاء تحديد صاحب البرونزية  ، بنفس الصالة . 

 

و يطمح فريق الأهلى بلقاء اليوم فى مواصلة التفوق بعد حصد لقب دورى المحترفين مؤخرا على حساب الزمالك بعد غياب 4 سنوات. 

 

و تأهل الأهلى إلى ك النهائى بالفوز على الزمالك بنتيجة . 

 

وفاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 34/3، فى إطار ربع نهائى مسابقة كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023، ليلتقى الزمالك فى دور نصف النهائى، بعدما تأهل الأخير أيضا على حساب الطيران بنتيجة 40/20.

 

واستطاع الأهلى مصالحة الجماهير بعد الخسارة من الزمالك فى ختام المرحلة الثانية من دورى المحترفين بنتيجة 31 / 23.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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