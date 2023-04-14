شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف للنجوم فى رمضان.. محمد العزبى على مائدة إفطار المنتخب العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفل الكرة المصرية بالعديد من المواقف الطريفة، خاصة تلك التى تحدث بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، حيث الأجواء الدينية تكون متصدرة المشهد، وموقف اليوم مع عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك الاسبق.

المنتخب العسكرى أحد المنتخبات التى شرفت الكرة المصرية فى المحافل الدولية فقد فاز خمس مرات بكأس العالم للمنتخبات العسكرية أعوام 1993 و1999 و2001 و2005 و2007 وفى إحدى المرات وخلال شهر رمضان تم الاحتفال بالمنتخب الذهبى وتمت دعوة كل أعضائه على مأدبة الإفطار، وبالفعل انخرط الجميع فى تناول الطعام، وعندما انتهى الجميع منه قام أحد المسئولين بإلقاء كلمة فى المنتخب يشكرهم فيها على الأداء الرائع، وكان من بين لاعبى المنتخب العديد من اللاعبين المعروفين وعلى رأسهم عبد الحميد بسيونى، نجم الزمالك الاسبق الذى ألقى بنظره فى نهاية المائدة ففوجئ بأن الحارس المخضرم غريب حافظ لم ينته من الطعام حتى الآن، وعندما حاول لفت نظره لم يستجب، فذهب إليه بسيونى وفوجئ بأن غريب لم يترك أى قطعة لحم أو حتى عظم من الديك الرومى الذى كان موجودا أمامه، وحتى عندما انتهى المسئول من إلقاء كلمته استمر حافظ فى حواره مع الديك حتى انصرف الجميع.

الغريب أن لاعبى منتخب مصر تذكروا المشاهد الضاحكة لفيلم إجازة نصف السنة الذى قام ببطولته أعضاء فرقة رضا وكان معهم الفنان الكبير محمد العزبى الذى كان دائم الجوع طوال الفيلم، حتى أنه كان يخبئ الطعام خلف ظهره.

بعد الحفل قرر لاعبو المنتخب العسكرى لفت نظر غريب حافظ إلا أنه كرر الشىء نفسه فى إحدى الحفلات التالية فقرروا جميعا الابتعاد عنه وكانوا يتركونه وحيدا فى ظل ضحكات الجميع خاصة أن الحارس معروف خفة ظله الشديدة.