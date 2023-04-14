شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات جمعت الأهلى مع فاركو قبل لقاء الليلة ؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، اليوم الجمعة، لخوض مباراة جديدة فى بطولة الدورى المصرى بمواجهة فاركو ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة بعدما نجح المارد الأحمر في التتويج بكأس مصر للمرة 38 في تاريخه بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

واجه الأهلى نظيره فاركو في 3 لقاءات قبل مباراة الليلة انتهى اللقاء الاول بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف فيما انتهى اللقاء الثانى بالتعادل السلبى وانتهى اللقاء الثالث بفوز الاهلى بهدفين مقابل هدف .

يسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات فى الدورى المصرى بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثية دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدورى الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

الجهاز الفني لفريق فاركو بقيادة المدرب المُخضرم طارق العشري يدخل مباراة الليلة بدافع الفوز من أجل مواصلة الأنتصارات في بطولة الدوري التى كان أخرها الفوز المُثير على الإتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الماضية.

وطلب العشري من لاعبي فاركو إغلاق المساحات أمام الأهلي بإعتبار أن الأخير يمتلك أسلحة كثيرة لقيادة هجمات متتالية على مرمى الفريق