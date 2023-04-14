شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد أوسوريو فى الزمالك يصل القاهرة خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الإسبانى بيدرو جوميز كارمونا، مساعد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى القاهرة خلال 48 ساعة من أجل تولى مهام عمله داخل الفريق الأبيض.

وينتظر الكولومبي أسوريو، وصول مساعده الإسبانى بيدرو جوميز كارمونا، لمعاونته في الجهاز الفنى للفريق الأبيض،والاتفاق على خريطة العمل خلال الفترة المقبلة.

ويقود الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أول مران للفريق الأبيض اليوم الجمعة،وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتسلم أوسوريو التقرير الخاص بالحالة الفنية والبدنية للاعبي الفريق الأبيض، للوقوف على مستواهم ومدى حالتهم البدنية.

من جانبه أعرب أوسوريو عن شعوره بالفخر بعد توليه المسؤولية الفنية للفريق الأبيض بشكل رسمي،قائلاً:" أشعر بالفخر، بالعمل في بلد لها تاريخ كبير مثل مصر ونادي كبير مثل نادي الزمالك بكل تاريخه.

وأضاف: تفاجئت بحجم النادي وكم الألعاب التي يضمها وبالتأكيد أهم لعبة هنا هي كرة القدم، ولاحظت اهتمام المنشآت في النادي بكل الأسر وليس اللاعبون فقط، سأعمل بأقصى طاقتي لإخراج أفضل ما لدى اللاعبين وسأجهز كل لاعب لإسعاد ملايين المشجعين".

وأختتم: تابعت آخر مباراتين للزمالك، استشعرت حب الجماهير للفريق وهذا حمسني بشكل أكبر لتقديم أفضل ما لدي مع الفريق، الانسجام الموجود بين اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات أمر جيد".