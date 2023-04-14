اللعبة ونجومها.. كل ماتريد معرفته عن البيسبول

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القاهرة - سامية سيد - القاعدة أو لعبة البيسبول هي واحدة من الرياضات الجماعية الأولمبية التي لها شعبية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية.. اقرأ التفاصيل

رغم كونها محدودة الشعبية حول العالم، تحظى كرة القاعدة أو "البيسبول" بجماهيرية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض من دول العالم الأخرى، فضلا عن كونها واحدة من الرياضات الجماعية الأولمبية.

وفي الوقت الذي يفضل فيه أغلب شعوب العالم متابعة كرة القدم، فإن "الساحرة المستديرة" لا تحظى باهتمام كبير لدى الشعب الأمريكي، الذي يفضل مشاهدة رياضات أخرى، على رأسها كرة السلة وكرة القدم الأمريكية بجانب البيسبول

أقيمت أول مباراة في لعبة البيسبول في عام 1749 في بريطانيا، بالتزامن مع ظهور كرة القدم هنا أيضا، وأطلق عليها اسم "باس بول" في ذلك الوقت، وكان فريدريك لويس أمير ويلز حينها، من أهم اللاعبين في تلك المباراة، كما يشير المؤرخ الأمريكي ديفيد بلوك.

بعد عدة سنوات انتقلت اللعبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أقيمت أول مباراة هناك في عام 1791 في مدينة بيتسيلفد الأمريكية

وفي عام 1845 وُضعت لائحة من القوانين والقواعد التي تقوم على أساسها لعبة البيسبول حتى الآن، عن طريق أليكسندر كارترايت، الذي كان عضوا في نادي نيكربوكر بمدينة نيويورك الأمريكية.

وتم إنشاء رابطة نادي البيسبول عام 1875، ثم انتقلت اللعبة إلى كندا واليابان وعدد من دول أوروبا، وأقيمت أول بطولة للعبة في عام 1878.

تأسس الاتحاد الدولي للبيسبول في سويسرا عام 1938، حيث عمل الاتحاد الوليد على تطوير أدوات اللعبة، خصوصا أرضية الملعب وملابس اللاعبين وصولا إلى الكرة نفسها.

وفي عام 2016، قررت اللجنة الأولمبية الدولية إدراج لعبة البيسبول بجدول دورة الألعاب الأولمبية، بداية من أولمبياد طوكيو 2020، الذي تقرر تأجيله إلى صيف 2021، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

في عام 1845 تم وضع مجموعة من القوانين التي تنظم اللعبة، وتتنوع هذه القوانين من حيث احتواء كل منها على مجموعة من التفاصيل المتعلقة بكيفية اللعب بالطريقة الصحيحة.

مباراة البيسبول يتم تقسيمها إلى 9 أشواط دون وقت محدد، وكل فريق يضم 9 لاعبين، ويبلغ محيط الكرة نحو 23 سم، وتزن بنحو 140 جرام، فيما يبلغ يبلغ طول المضرب المستخدم في اللعب نحو 1.07 متر، وقطره 7 سم.

وتوجد 4 قواعد في الملعب ويجب على لاعبي الفريق أن يركضوا بين تلك القواعد لتسجيل نقطة، بشرط أن يدوس اللاعب على القاعدة أثناء الركض، وعندما يضرب اللاعب الكرة بالمضرب وتذهب عاليا في الهواء ويأخذها لاعب من الفريق الرامي، فإن اللاعب الضارب يخرج من اللعب ويأتي زميل آخر له للبدء في اللعبة من جديد.

في لعبة البيسبول يكون في المباراة أكثر من حكم واحد، بحيث يكون الحكم الرئيسي المسؤول عن المباراة هو الحكم الذي يقف وراء اللوحة.

قوانين البيسبول تتضمن قانونا مهما؛ هو محاولة الرامي إخراج اللاعب الضارب للكرة عن طريق 3 رميات متتالية، وعندما يضرب اللاعب الكرة بالمضرب وتصطدم بالأرض فإنه يحاول الركض لاجتياز أكبر عدد من القواعد قبل أن يعيد الفريق المنافس الكرة لأقرب اللاعبين لإيقاف اللاعب الخصم ومنعه من اجتياز القواعد.

تعتمد استراتيجية اللعب في لعبة البيسبول على التخطيط وطريقة الإمساك بالكرة وضربها بسرعة معينة باتجاه الفريق الخصم حتى نهاية الشوط، وبعد نهاية الشوط يبدأ شوط ثانٍ يستبدل فيه الفريقان مركزهما، بحيث يتحول الفريق المهاجم لفريق مدافع.

وتعتمد مباريات البيسبول على نظام الجولات، بحيث إنه يتم احتساب الجولة الواحدة بمقدار شوطين، وتنتهي المباراة بعد 9 جولات، والفائز هو من حصل على أكبر عدد من النقاط ضد الفريق الخصم خلال المباراة.

الأمريكي بيب روث هو أحد أشهر لاعبي البيسبول عبر التاريخ وقد تمكن من تحطيم العديد من الأرقام القياسية، وكان من بين أول 5 لاعبين دخلوا قاعة مشاهير الرياضة بلعبة البيسبول.

وظهرت موهبة روث سريعا وكان ذلك سببا في مشاركته مع فريق بوسطن ريد فوكس كرامي، وقد تم بيعه إلى فريق نيويورك يانكيز، وأصبح في فترة قصيرة أحد أبرز اللاعبين في دوري البيسبول الرئيسي الأمريكي.

وحقق روث العديد من الأرقام القياسية، فقد سجل 714 دورة كاملة خلال مشواره الرياضي و690 ضربة قوية و2217 دورة مسجلة، وهو أول لاعب يسجل 60 دورة كاملة في موسم واحد.

كذلك فقد استطاع أن يسجل رقما قياسيا في متوسط الضربات بمعدل ضرب 342، كما سجل روث 393 ضربة في موسم واحد بنادي نيويورك يانكيز، وقد تم تصنيف روث كأفضل لاعب بيسبول على الإطلاق في عدد كبير من التصنيفات للعبة.

الأمريكي الآخر هو ويلي هاورد ميس واجد من أفضل اللاعبين عبر تاريخ البيسبول، وقد قضى معظم حياته الرياضية في دوري البيسبول مع فريق نيويورك وسان فرانسيسكو جاينتس قبل أن ينهي مسيرته في فريق نيويورك ميتس.

وتم اختياره عضوا في لوحة مشاهير البيسبول في عام 1979 في أول سنة يتم ترشيحه فيها، وكان ميس يلقب بلقب "the sea high kid".

كما حصل ميس مرتين على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي، كما تعادل مع اللاعب ستان موسيل في المشاركات القياسية في مباراة 'ALL STARS"بعدد 24 مشاركة.