إنبي يطوي صفحة الإسماعيلي ويتحفز لـ أسوان بـ "كتيبة كاملة"

ياسر رشاد - القاهرة - استأنف فريق إنبي تدريباته استعدادًا للقاء أسوان بستاد بتروسبورت الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الـ26 لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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كان تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي قد عقد جلسة مع اللاعبين بعد الخسارة أمس أمام الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد الإسماعيلية في الجولة 25 وطالب اللاعبين بتعويض الخسارة الأخيرة مع توضيح الأخطاء الدفاعية والهجومية التي وقع فيها كل لاعب.

وأكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، أن فريقه لعب واحدة من أفضل المباريات في الدوري أمام الإسماعيلي، وأهدر عدة فرص سهلة في الشوط الثاني لو سجل منها هدف على الأقل كان في الإمكان تغيير النتيجة والخروج بنقطة التعادل، مشيرًا إلى أن الحزن الذي ظهر على اللاعبين بعد المباراة يعطي تفاؤلا بالمباريات المقبلة حيث كان هناك تصميم لمواصلة الفوز بعد سلسة الانتصارات في اللقاءات الأخيرة.

وقال إسماعيل إن الفريق في المنطقة الأمنة نسيبًا ويسعى لانهاء بطولة الدوري في مركز متقدم حيث أن فوزين متتاليين ينقل الفريق نقلة كبيرة بجدول الدوري.

قائمة كاملة:

وتخلو قائمة الفريق من الايقاف والاصابات قبل لقاء أسوان ويعود لتدعيم دفاع إنبي المدافع خالد رضا بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته حوالي 4 مباريات.

وكان الإسماعيلى قد تغلب على إنبى 3/1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدوري .

أحراز الأهداف التونسى فراس شواط ثلاث أهداف" هاتريك"

لفريق الاسماعيلى في الدقيقة 41 ، 43 ، 57 بينما جاء هدف فريق إنبى عن طريق مروان داوود في الدقيقة 72 .

ليحتل فريق الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة و الخروج من منطقة الهبوط بينما توقف رصيد فريق إنبى عند النقطة 29 محتلا المركز الثانى عشر .

تشكيل الفريقين:

جاء تشكيل فريق الإسماعيلي بقيادة مدربه حمزة الحمزة كالتالى:

حراسة المرمى .. محمد كوكو

خط الدفاع .. باهر المحمدى، محمد هاشم، عصام صبحى، محمد الدسوقى.

خط الوسط .. محمد حسن، سيرجى أكا، كريم الديب.

الهجوم .. فراس شواط، محمد الشامى، عبدالرحمن مجدى.

وضم تشكيل فريق إنبى بقيادة مدربه تامر مصطفى يضم كل من :

حراسة المرمى .. رضا السيد.

خط الدفاع .. على فوزى ، محمد إسماعيل، أحمد خليل "كالوشا"، أحمد صبيحة.

الوسط .. مروان داود، مصطفى شكشك، أحمد العجوز، محمد ناصر.

الهجوم .. رفيق كابو ، أحمد أمين قفه.

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