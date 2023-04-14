شيكابالا ينهي برنامجه التأهيلي ويشارك في مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أنهي محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي والذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية وفقا لتعليمات الجهاز الفني، وغاب بسببه عن المباراة الأخيرة أمام حرس الحدود في مسابقة الدوري الممتاز.

اقرأ أيضًا..أحمد سيد زيزو يتخطى أساطير الأهلي والزمالك في صناعة الأهداف بالدوري المصري

وشارك محمود عبدالرزاق شيكابالا في المران الجماعي للفارس الأبيض والذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدي محمود عبد الرازق "شيكابالا" فقرة تأهيلية وبدنية بجانب الحصة الخططية لتتأكد جاهزيته للمباريات المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة اضغط هنا..