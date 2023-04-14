شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين يسجلون غياباً عن الأهلى فى مباراة فاركو بالدوري الليلة. .تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع فاركو على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويفقد الأهلى جهود كلا من أكرم توفيق وكريم فؤاد ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم وبيرسى تاو وعمرو السولية وأحمد عبد القادر للإصابة، وأيمن أشرف وبرونو سافيو لأسباب فنية.

يحتل الاهلى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 19 مباراة وحقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة.

يحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.