شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكما لمباراة الجيش الملكى المغربى والعاصمة الجزائرى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولى محمد معرف لادارة مباراة الجيش الملكي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري في إياب ربع النهائي من مسابقة كأس الكونفدرالية.

ويضم الطاقم كلا من ، محمد معروف حكما للساحة ويعاونه كلا من يوسف البساطي مساعد أول وسامي هلهل مساعد ثاني ومحمود ناجي حكما رابعا .

من ناحية أخرى ، يدرس اتحاد الكرة اختيار طاقم تحكيم مصرى لمباراة السوبر المصرى الذى سيجمع الزمالك بطل الدورى والأهلى بطل الكأس فى الإمارات يوم الخامس من شهر مايو المقبل.

ويسود الاتجاه داخل الاتحاد بالتنسيق مع لجنة الحكام برئاسة البرتغالى بيريرا، إلى اختيار طاقم تحكيم مصرى، بعد المستوى المميز للحكام فى مباراة نهائى كأس مصر.

وأقيمت بطولة السوبر المصرى من قبل فى 19 مرة، كان الأهلى والزمالك طرفا المباراة النهائية فى 8 مناسبات من هذه النسخ التى بدأ الفوز بها فريق الزمالك فى أول نسختين، وكان على حساب غزل المحلة والمقاولون العرب، بينما تسيد بعد ذلك الأهلى عدد مرات الفوز بالبطولة وكان الأكثر فوزاً باللقب.

ويعتبر الأهلى البطل التاريخى للمسابقة، بعد أن حصد اللقب 12 مرة وغاب الأهلى عن أول نسختين من البطولة والتى حصدهما الزمالك على حساب كل من غزل المحلة والمقاولون العرب، فين حين حصد الزمالك اللقب فى 4 مناسبات من قبل، وهو أكثر الأندية التى حصدت الوصافة برصيد 7 مرات، يليه الأهلى برصيد 5 مرات.