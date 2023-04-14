شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة فاركو الليلة..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الأهلى مع فاركو فى التاسعة والربع من مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى فى مباراة الجولة الخامسة والعشرين بمسابقة الدورى الممتاز.

ويرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، في مواصلة النتائج الجيدة بالفوز على فريق فاركو القوي من أجل المُضي قُدماً في رحلة إستعادة لقب الدوري الممتاز ، وتحدث كولر مع لاعبي الأهلي الأيام الماضية عن ضرورة التركيز في اللقاء منذ البداية وحسمه مُبكراً وعدم ترك الفرصة لفريق فاركو للدخول في أجواء المباراة.

لعب الاهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 34 مباراة حقق الفوز في 24 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وتلقى أربعة هزائم وسجل لاعبيه 65 هدفاً وتلقت شباكهم 26 هدف وخرج بشباك نظيفة في 19 مباراة وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر وكأس مصر.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة، حصيلة 19 مباراة، فاز في 14 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات، دون أي هزائم.

فيما يتواجد فاركو في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، من 7 انتصارات والتعادل بـ11 لقاء وتلقى 6 هزائم.