شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 25 بطولة رصيد عماد متعب مع الأهلى والفراعنة والان مع تفاصيل الخبر
وتوج عماد متعب بـ25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية وتوج عماد متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.
وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم 2004/2005 برصيد 15 هدفًا فى أول مواسمه مع الفريق الأول، ليكتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية.
كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة، وساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.
ويحرص دائما عماد متعب نجم منتخب مصر السابق والنادى الأهلى على قضاء أوقات ممتعة مع عائلته المكونة من زوجته ملكة جمال مصر سابقا يارا نعوم و أبنتيه تمارا و سيلين .
ونجد دائما عماد متعب يستغل الإجازات فى النزهات الأوروبية و مشاركة جمهوره هذه اللحظات عبر السوشيال ميديا ويعد عماد متعب من أبرز النجوم اللذين يقدسون الحياة العائلية و الحرص على إستغلال الأجارات بصحبة العائلة .