شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تعافى عبد الله جمعة من إصابة شد العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك اللاعب في المران بشكل طبيعي، بعد الإنتهاء من البرنامج التأهيلي الخاص الذي خضع له خلال الأيام الماضية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، وغاب بسببها عن المباريات الأخيرة للزمالك.

وبدأ الكولومبي خوان كارلوس ‎أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميا بقيادة مران الأبيض اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحرص أعضاء الجهاز المعاون له ولاعبو الفريق على تحية المدير الفني الجديد قبل انطلاق المران، وأعرب الجميع عن أمنياتهم له بالتوفيق مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

واستأنف اليوم الجمعة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.