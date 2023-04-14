شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة أوسوريو ومدحت عبد الهادى فى أول مران بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسه مطوله مع مدحت عبد الهادي المدرب العام، على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة.

وتناقش خوان كارلوس أسوريو مع المدرب العام في كافة الأمور والتفاصيل الخاصة بالمرحلة المقبلة وخطة الاستعدادا لها في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة في مسابقة الدوري بخلاف مباراة السوبر المصري.

وشرح مدحت عبد الهادي كافة الأمور والتفاصيل الفنية الخاصة بالفريق للمدير الفني الكولومبي بعد توليه المهمة رسميا.

وبدأ الكولومبي خوان كارلوس ‎أوسوريو مهام عمله رسميا بقيادة مران الأبيض اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص أعضاء الجهاز المعاون له ولاعبو الفريق على تحية المدير الفني الجديد قبل انطلاق المران، وأعرب الجميع عن أمنياتهم له بالتوفيق مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

واستأنف اليوم الجمعة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

وفاز الزمالك بقيادة مدحت عبد الهادي المدرب المؤقت بثلاثية دون رد على نظيره حرس الحدود، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر المسابقة.

يستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة و العشرين لمسابقة الدوري المصري.