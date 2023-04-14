شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا جاهز للمشاركة مع الزمالك أمام المقاولون ..وتأهيل عمر جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الزمالك اليوم الجمعة، مشاركة اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية وفقا لتعليمات الجهاز الفني، وغاب بسببه عن المباراة الأخيرة أمام حرس الحدود في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الحصة الخططية لتتأكد جاهزيته للمباريات المقبلة.

كما واصل عمر جابر الظهير الأيمن للفريق البرنامج التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الفني على هامش مران اليوم الجمعة، من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وأدى عمر جابر فقرة تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بالنادي، بجانب بعض الأمور التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق ، ولم يشارك عمر جابر في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، واكتفى بالبرنامج التأهيلي المخصص له وفقا لقرار الجهاز الفني.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.