شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يدرس تعديل موعد مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يدرس الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تعديل موعد مران الفريق الأبيض،ليبدأ من الساعة التاسعة مساءً بدلاً من الثالثة عصراً.

يأتي قرار الكولومبي من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين،حيث يرى أسوريو،أن تدريب اللاعبين بعد وقت الإفطار أفضل من خوض المران أثناء الصيام.

وتسلم أوسوريو التقرير الخاص بالحالة الفنية والبدنية للاعبي الفريق الأبيض، للوقوف على مستواهم ومدى حالتهم البدنية.

ويسجل أوسوريو الظهور الأول مع الفريق الأبيض في مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة،السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتشهد مباراة المقاولون العرب في الجولة السادسة والعشرين أو ظهور للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو من على الخطوط، مع الجهاز المعاون بقيادة مدحت عبد الهادى وأحمد مجدى مدربان ومحمد عبد المنصف مدرباً لحراسة المرمى وعبد الواحد السيد مديراً للكرة.

خوان كارلوس أوسوريو، الذى يميل للجانب الهجومى في طريقة لعبه، عمل مدرباً مساعداً في مانشستر سيتي عام 2001، وتولى قيادة نيو يورك ريد بولز الأمريكي عام 2007، وساو باولو البرازيلي عام 20.

وعلى مدار مسيرته التدريبة مع الأندية والمنتخبات خاض 599 مباراة حقق الانتصار بـ272 وتعادل في 151 وخسر 176، سجلت الأندية والمنتخبات التي قادها 877 هدفاً واستقبلت 683، حصد خلال مسيرته التدريبية 4 بطولات وهي مسابقة الدوري الكولومبي.

وكانت آخر محطات أوسوريو مع فريق أمريكا دي كالي الكولومبي، بدأ عمله مع الفريق الكولومبي في 1 يوليو 2021، قبل أن تتم الاطاحة به يوم 31 مارس 2022، ولم يتول قيادة أى فريق منذ هذا التاريخ، حيث قاد فريق أمريكا دي كالي في 49 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة والتعادل في 12 وخسار 23، وسجل فريقه 54 هدفًا، واستقبلت شباكه 60 هدفًا.