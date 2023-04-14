شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة نادر قمر الدولة قبل مواجهة فاركو الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي في التاسعة والربع من مساء اليوم الجمعة، مباراة قوية ببطولة الدوري حينما يستضيف نظيره فاركو بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز .

ويطمح المارد الأحمر في مواصلة الإنتصارات الأخيرة على الصعيدين المحلي والأفريقي ، فقد فاز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة ليتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ويضرب موعداً مع الرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة القارية ، ثم فاز في الدوري على غزل المحلة بثلاثية نظيفة قبل أن يحصد لقب كأس مصر يوم الأثنين الماضي بالفوز على بيراميدز بهدفين لهدف.

‏أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، حكام مباراة الاهلى وفاركو كالتالى: "نادر قمر الدولة حكما للساحة، سامي عاهل وهاني خيري كمساعدين، إبراهيم محجوب حكما رابعا، خالد الغندور حكما للفيديو، سمير جمال مساعد حكم الفيديو".

وإجمالا أدار نادر قمر الدولة ثلاثة مباريات للأهلى قبل لقاء الليلة حقق المارد الاحمر الفوز فى مباراتين وانتهت واحدة بالتعادل.

ويتمتع لاعبو الأهلى بثقة كبيرة ومعنويات مرتفعة بعد التتويج بلقب الكأس، وسيعمل الفريق على مواصلة السير على طريق الانتصارات، لكى تمثل له دافعا قويا قبل العودة إلى المعترك الإفريقى مجددا، ومن بعده خوض كأس السوبر أمام الزمالك.