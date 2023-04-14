شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول ظهور لـ أوسوريو المدرب الجديد فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواجد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للزمالك فى مران للفريق الأبيض المقام حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة،وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
وتسلم أوسوريو لتقرير الخاص بالحالة الفنية والبدنية للاعبي الفريق الأبيض، للوقوف على مستواهم ومدى حالتهم البدنية، بعد وصوله إلى القاهرة، الأربعاء الماضى.
وعلى مدار مسيرته التدريبة مع الأندية والمنتخبات خاض 599 مباراة حقق الانتصار بـ272 وتعادل في 151 وخسر 176، سجلت الأندية والمنتخبات التي قادها 877 هدفاً واستقبلت 683، حصد خلال مسيرته التدريبية 4 بطولات وهي مسابقة الدوري الكولومبي.