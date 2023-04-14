شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول ظهور لـ أوسوريو المدرب الجديد فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للزمالك فى مران للفريق الأبيض المقام حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة،وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتسلم أوسوريو لتقرير الخاص بالحالة الفنية والبدنية للاعبي الفريق الأبيض، للوقوف على مستواهم ومدى حالتهم البدنية، بعد وصوله إلى القاهرة، الأربعاء الماضى.

خوان كارلوس أوسوريو، الذى يميل للجانب الهجومى في طريقة لعبه، عمل مدرباً مساعداً في مانشستر سيتي عام 2001، وتولى قيادة نيو يورك ريد بولز الأمريكي عام 2007، وساو باولو البرازيلي عام 20.

وعلى مدار مسيرته التدريبة مع الأندية والمنتخبات خاض 599 مباراة حقق الانتصار بـ272 وتعادل في 151 وخسر 176، سجلت الأندية والمنتخبات التي قادها 877 هدفاً واستقبلت 683، حصد خلال مسيرته التدريبية 4 بطولات وهي مسابقة الدوري الكولومبي.

وكانت آخر محطات أوسوريو مع فريق أمريكا دي كالي الكولومبي، بدأ عمله مع الفريق الكولومبي في 1 يوليو 2021، قبل أن تتم الاطاحة به يوم 31 مارس 2022، ولم يتول قيادة أى فريق منذ هذا التاريخ، حيث قاد فريق أمريكا دي كالي في 49 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة والتعادل في 12 وخسار 23، وسجل فريقه 54 هدفًا، واستقبلت شباكه 60 هدفًا.