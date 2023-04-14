شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 14 / 4 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

رابطة الأندية تعدل ملعب مباراة سيراميكا والاتحاد السكندرى بالدورى

تلقى نادي سيراميكا ، خطابًا من رابطة الأندية المحترفة، بتعديل ملعب لقاء الفريق ضد الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل، في الجولة 26 من عمر الدوري الممتاز.

يخطط البرتغالي روي فيتوريا لمواجهة منتخب عربي في يونيو استعدادا لمواجهة غينيا، في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم التي تحتضنها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

يسجل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الظهور الأول مع الأبيض في مباراة المقاولو العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة،السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

دخل أسامة نبيه، مدرب الزمالك ومنتخب مصر السابق، دائرة المرشحين لتولى مهمة تدريب منتخب مصر مواليد 2005، حيث يجهز اتحاد الكرة لتشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر مواليد 2005 و2007 و2008 و2009 فى الفترة المقبلة.

يستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والربع مساء اليوم لجمعة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل غداً السبت مباراة ودية مع نجمة سيناء استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة والربع مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا السبت ويستضيفها ستاد القاهرة في التاسعة والربع مساء