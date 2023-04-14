شكرا لقرائتكم خبر عن مابولولو يعتلى قائمة هدافى الدورى المصرى قبل مباريات الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

مابولولو الاتحاد السكندري 11 احمد الشيخ غزل المحلة 10 رزقي حمرون فاركو 8 رفيق كابو إنبي 8 أحمد سيد زيزو الزمالك 8 رمضان صبحي بيراميدز 7 أحمد ياسر ريان سيراميكا 7 بنيامين بواتينج سموحة 6 جون أوكولي المقاولون 6 حسام حسن سموحة 6 محمد شريف الأهلي 6 محمد حمدي بيراميدز 6 كريم بامبو البنك الأهلي 6 سمير فكرى الداخلية 6

ترتيب هدافى الدوري المصري

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