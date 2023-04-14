شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلى وفاركو بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق مساء اليوم الجمعة، مواجهة جديدة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصرى، أمام نظيره فاركو بإستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز .
س: ما هو موعد مباراة الأهلى وفاركو؟
ج: تنطلق مباراة الأهلي وفاركو في تمام التاسعة والربع مساء اليوم الجمعة.
س: ما موقف الفريقين في جدول الدورى؟
ج: يحتل الأهلي قمة ترتيب بطولة الدوري برصيد 47 نقطة ، أما فاركو فيحتل المركزالثامن برصيد 32 نقطة .
س: كيف استعد الأهلى للمباراة؟
ج: يتمسك السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، بمواصلة النتائج الجيدة بالفوز على فريق فاركو القوي من أجل المُضي قُدماً في رحلة إستعادة لقب الدوري الممتاز ، وتحدث كولر مع لاعبي الأهلي الأيام الماضية عن ضرورة التركيز في اللقاء منذ البداية وحسمه مُبكراً وعدم ترك الفرصة لفريق فاركو للدخول في أجواء المباراة.س: ما هو التشكيل المتوقع للأهلى أمام فاركو؟
ج: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، على معلول ومحمود متولى وياسر إبراهيم وخالد عبدالفتاح فى الدفاع ، أليو ديانج ومروان عطية واحمد قندوسى فى وسط الملعب، ومحمد شريف وحسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا فى الهجوم.س: من يدير المباراة تحكيميا؟
ج: يدير المباراة تحكيميا الحكم نادر قمر الدولة.