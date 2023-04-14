شابات الصيد يفزن على الأهلي ببطولة الجمهورية للكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فريق 18 سنة شابات للكرة الطائرة بصيد الدقي الفوز علي النادي الأهلي بنتيجة 3/ 1 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة جامعة القاهرة في إطار بطولة الجمهورية للكرة الطائرة.

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يضم الفريق اللاعبات حبيبة زعتر، ملك شتا، خديجة إبراهيم ، نانسى أشرف، حبيبة وجيه، نور ياسر، مريم هشام، فاطمة الزهراء أحمد، فريدة ياسر، ندى طه، ريتاج مجدى، منال محمد، شهد حسام، سلمى أحمد، جنه الله مصطفى، مريم محمد، جنى عمرو، زينة

أشرف، جودى أحمد، ملك محمد، زينة النادي، فرح حسام الدين، مايا أحمد نصر.

وتأهل فريق رجال الدرجة الأولى لكرة السلة بصيد الدقي إلى الدور النهائي ببطولة دورى الدرجة الأولى، بعد تحقيق الفوز على نادي الترسانة بنتيجة 57 / 52 في المباراة التى جمعت الفريقين بالدور قبل النهائي بالبطولة.

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