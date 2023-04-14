تاريخ مواجهات طارق العشري أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد طارق العشري، المدير الفني لنادي فاركو، لصدام جديد مع الأهلي، مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

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ويرغب طارق العشري في الحفاظ على سلسلة اللاهزيمة مع فاركو والمستمرة منذ الجولة السادسة عشرة، عندما فاز على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف واحد.



ولم يخسر فاركو تحت قيادة طارق العشري، الذي خاض معه 9 مباريات، حقق خلالها الفوز 5 مرات بينما تعادل 4 مرات، وجاء فوزه الأكبر على حساب الزمالك بثلاثية نظيفة.



ونجح فاركو مع طارق العشري في حصد 19 نقطة في 9 مباريات، وقد سجل 11 هدفًا بينما استقبلت شباكه 4 أهداف قبل مواجهة الأهلي.

طارق العشري أمام الأهلي:

خاض طارق العشري الكثير من المباريات أمام الأهلي على مدار مشواره التدريبي مع العديد من الفرق، بواقع 34 مباراة كأكثر فريق خاض أمامه مبارياته خلال تاريخه التدريبي.

وتلقى طارق العشري 20 هزيمة أمام الأهلي، بينما فاز في 7 مباريات، وتعادل في مثلها، وقد سجلت فرق العشري 29 هدفًا، بينما استقبلت 54 هدفًا في مواجهة الفريق الأحمر.



وكانت آخر مواجهة جمعت طارق العشري بالأهلي يوم 17 يناير لعام 2023 عندما كان مدربًا لفريق سموحة وخسر وقتها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر موسم 2021-2022.



ولم يخسر طارق العشري في آخر 3 مباريات له بالدوري أمام الأهلي بواقع مباراتين طلائع الجيش "فاز وتعادل بدون أهداف ومباراة واحدة مع سموحة وتعادل سلبيًا.

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