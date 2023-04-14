صدمة للرجاء المغربي قبل مواجهة الأهلي في ربع نهائي أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم لنادي الرجاء المغربي صدمة بإعلان إصابة لاعب خط وسط الفريق وذلك قبل مواجهة الأهلي المصري في ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.

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وأعلن نادي الرجاء المغربي عن إصابة محمد المكعازي، لاعب وسط الفريق، قبل مواجهة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد نادي الرجاء المغربي عبر صفحته الرسمية إصابة المكعازي بكسر في المرفق الأيسر، وذلك خلال مواجهة حسنية أغادير في كأس العرش.

ومن المحتمل غياب محمد المكعازي عن مواجهة الأهلي المرتقبة، حيث يطمح الفريق المغربي إلى دخول هذه المباراة كامل العدد.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي:

من المقرر أن يواجه الأهلي المصري نظيره الرجاء المغربي يوم 22 من شهر أبريل الجاري، في ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.

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