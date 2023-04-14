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شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر فى صدارة ترتيب الدورى المصرى قبل مباراة الأهلى وفاركو الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة.
ويتصدر فيوتشر ترتيب الدورى المصرى الممتاز للموسم الحالى برصيد 48 نقطة، متقدما بفارق نقطة وحيدة عن الأهلى مع تبقى أربع مباريات مؤجلة للفريق الأحمر.
الزمالك بعد فوزه الكبير على حرس الحدود صعد للمركز الرابع برصيد 39 نقطة، متأخرا عن بيراميدز صاحب المركز الثالث بنقطة وحيدة.
ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصرى
ترتيب الدوري المصرى
القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.