فيوتشر فى صدارة ترتيب الدورى المصرى قبل مباراة الأهلى وفاركو الليلة

الزمالك بعد فوزه الكبير على حرس الحدود صعد للمركز الرابع برصيد 39 نقطة، متأخرا عن بيراميدز صاحب المركز الثالث بنقطة وحيدة.

محمد يوسف

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