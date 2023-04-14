شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى وفاركو فى الدورى قبل لقاء الدوري الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، اليوم الجمعة، لخوض مباراة جديدة فى بطولة الدورى المصرى بمواجهة فاركو ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة بعدما نجح المارد الأحمر في التتويج بكأس مصر للمرة 38 في تاريخه بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

يحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 19 مباراة وحقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة.

يحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.