التشكيل المتوقع للأهلى أمام فاركو.. الشحات وكهربا ومحمد شريف فى الهجوم

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والربع مساء اليوم لجمعة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة فاركو مكون من :

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

على معلول ومحمود متولى وياسر إبراهيم وخالد عبدالفتاح فى الدفاع

أليو ديانج ومروان عطية واحمد قندوسى فى وسط الملعب

محمد شريف وحسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا فى الهجوم

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة، حصيلة 19 مباراة، فاز في 14 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات، دون أي هزائم.

فيما يتواجد فاركو في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، من 7 انتصارات والتعادل بـ11 لقاء وتلقى 6 هزائم.