شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يعلن قائمة البنك الأهلى استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا السبت ويستضيفها ستاد القاهرة في التاسعة والربع مساء
وجاءت القائمة علي النحو التالي
حراسة المرمي.. محمد أبو جبل _ احمد صبحي
خط الدفاع.. محمود الجزار _ أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ أسامة ابراهيم _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو
خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ حمدي علاء _ إسلام جابر _محمد هلال _ محمد بسيوني _ أحمد ياسر _ موسي دياوارا _ كريم بامبو
خط الهجوم .. أسامة فيصل_ محمود قاعود _ حسام أشرف
وتشهد القائمة غياب كلا من باسم مرسي بسبب تراكم الإنذارات وفراس عايفية ورزاق سيسيه ومحمود الزنفلي للإصابة.