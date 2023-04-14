شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه نجمة سيناء وديا غداً استعداداً للمصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل غداً السبت مباراة ودية مع نجمة سيناء استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة والربع مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وكان الاسماعيلى قد حقق انتصارا غاليا على الفريق البترولي صعد من خلاله بجدول الترتيب للمركز الرابع عشر ليبدأ مسيرة الانتصارات تحت قيادة مدربه حمزة الجمل.

الجدير بالذكر أن الدراويش سيواجه الفريق البورسعيدي في مواجهتي الأولى بالدوري والأخرى بكأس رابطة الأندية.

واصل الإسماعيلي صحوته بالفوز على إنبي (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الممتاز.

ورفع الدراويش رصيده إلى 23 نقطة، يحتل بهم المركز 14 في جدول ترتيب الدوري، فيما يأتي الفريق البترولي في المركز 12 برصيد 29 نقطة.

وجاء فوز الإسماعيلي ليعدد به عدة مكاسب، في مقدمتها أنه حافظ على سجل اللاهزيمة في 10 مباريات على التوالي في الدوري، حيث حقق الفريق الفوز في 3 منها (3-1) على كل من الداخلية، سموحة، وإنبي.. كما تعادل سلبيا في 3، وبنتيجة (1-1) في 4 مباريات.

وقاد حمزة الجمل المدير الفني الحالي للفريق، 5 مباريات أمام فيوتشر، فاركو، سموحة، سيراميكا وإنبي.

بينما قاد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق الفريق في 5 مباريات أيضا، أمام كل من طلائع الجيش، أسوان، الداخلية، الاتحاد السكندري، وغزل المحلة.

وابتعد الإسماعيلي قليلا عن المراكز الثلاثة الأخيرة، ولكنه ما زال داخل دائرة المنافسة على الهبوط، بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه صاحب المركز 15 فريق الداخلية.