شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يدخل دائرة المرشحين لتدريب منتخب مصر مواليد 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أسامة نبيه، مدرب الزمالك ومنتخب مصر السابق، دائرة المرشحين لتولى مهمة تدريب منتخب مصر مواليد 2005، حيث يجهز اتحاد الكرة لتشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر مواليد 2005 و2007 و2008 و2009 فى الفترة المقبلة.

ويتواجد أكثر من مدرب فى دائرة الترشيحات لقيادة منتخب مصر مواليد 2005 من بينهم محمد شوقى مدرب منتخب مصر السابق.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة الشروط التى وضعها الاتحاد من أجل اختيار مدربى المنتخبات الوطنية المرحلة المقبلة، وهى منتخبات مواليد 2005 و2007 و2008، و2009، وقال مصدر باتحاد الكرة "هدفنا مساعدة المدربين المرشحين لتدريب المنتخبات من أجل تأهيلهم بشكل جيد مثل توفير فترات معايشة لهم فى دول أوروبية مع مدربين أكبر ومستوى أعلى".

وأضاف المصدر: "سيتم اختيار المدربين وفقا لبعض القواعد والشروط، من ضمنها مثلا الشهادات العلمية، بجانب تاريخه كلاعب والبطولات التى شارك فيها وحققها سواء محلية أو عربية أو أولمبية أو غيره".

وأوضح المصدر أنه "ستكون هناك مقابلة شخصية للمدرب مع لجنة من المتخصصين لمعرفة السمات الشخصية فى المدرب بجانب تقييم نفسى للمدرب من أحد المختصين".