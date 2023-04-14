فيوتشر يتمسك بإستمرار السقا

ياسر رشاد - القاهرة - تمسك مسؤولو نادي فيوتشر بإستمرار عبد الظاهر السقا في منصبه كمدير رياضي للنادي بعد ان تقدم باستقالته عقب الخطأ بعد العقوبة التي فرضها الإتحاد الإفريقي "كاف" على الفريق.

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وكان "كاف" قد أعلن عن تغريم فيوتشر وخصم 6 نقاط من رصيده في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية بسبب مشاركة احمد رفعت في 3 مباريات رغم عدم قيده في لقائمة الافريقية عقب عودته من فترة الإعارة.

ورفضت إدارة فيوتشر رفضت قبول استقالة المدرب وقرروا تأجيل الأمر لنهاية الموسم الجاري للبت في إعادة هيكلة

الإدارية.

وكان الاتحاد الأفريقي قد تلقى شكاوى ببطلان قيد أحمد رفعت مع فيوتشر ومشاركة اللاعب في أكثر من مباراة مع الفريق دون وجه حق الأمر الذي تسبب في صدور قرار منذ قليل بخصم 6 نقاط من رصيد فيوتشر.

وودع فيوتشر دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية بعد الخسارة الأخيرة من بيراميدز بهدفين لهدف في ختام دور المجموعات.

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