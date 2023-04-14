اليوم.. الأهلي يواجه سبورتنج في نهائي كأس اليد

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي تحديًا جديدًا اليوم الجمعة، عندما يلتقي مع نظيره فريق سبورتنج في اللقاء الذي يجمع الفريقين في نهائي كأس مصر.

إقرأ أيضاً.. كهربا وتاو يقودان تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فاركو بالدوري

من المقرر أن تنطلق المباراة في الحادية عشرة والنصف مساء اليوم وتقام على الصالة الرياضية في أكتوبر، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في إطار السعي نحو التتويج باللقب.

وعقد ديفيد ديفيز المدير الفني جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على أهمية التركيز الشديد والالتزام بالتعليمات الفنية نظرا لصعوبة المباراة.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد تغلب على نظيره فريق الزمالك في لقاء الدور نصف النهائي بنتيجة ٢٧-٢٥ ليحجز مقعده في المباراة النهائية.

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة إضغط هنا