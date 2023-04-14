شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الأهلى وفاركو اليوم الجمعة 14 / 4 / 2023 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع فاركو على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

يسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثية دون رد في أخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

نتيجة آخر ظهور للأهلى في الدوري





نتيجة آخر ظهور لفاركو فى الدوري

حقق فاركو الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في أخر ظهور بالدوري .

ترتيب الأهلى فى جدول الدورى

يحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 47 نقطة بعدما لعب 19 مباراة وحقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة.

ترتيب فاركو فى جدول الدوري

يحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

المواجهة الرابعة بين الأهلى وفاركو

واجه الأهلى نظيره فاركو في 3 لقاءات قبل مباراة الليلة، انتهى اللقاء الأول بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف، فيما انتهى اللقاء الثانى بالتعادل السلبى، وانتهى اللقاء الثالث بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف.

الأهلى يتفوق على فاركو في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.55 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفاركو 6.08 مليون يورو.

أرقام كولر مع الاهلى

لعب الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 34 مباراة حقق الفوز في 24 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وتلقى أربعة هزائم وسجل لاعبيه 65 هدفاً وتلقت شباكهم 26 هدف وخرج بشباك نظيفة في 19 مباراة وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر وكأس مصر.

حكم مباراة الأهلي وفاركو في الدوري حكم ساحة: نادر قمر الدولة. حكم مساعد1: سامي هلهل. حكم مساعد2: هاني خيري. حكم رابع: إبراهيم محجوب. حكم VAR: خالد الغندور. حكم VAR مساعد: سمير جمال

موعد مباراة الأهلى وفاركو بالدوري موعد مباراة الأهلى وفاركو بالدوري يستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والربع مساء اليوم لجمعة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.