شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نجمك.. نوران جوهر ملكة جديدة على عرش الاسكواش العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تاريخ من ذهب تسطره البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة، بطلة الاسكواش، وذلك بعدما هيمنت على عرش الاسكواش العالمى لأكثر من عام كامل منذ الأول من أبريل 2022، لتفرض نفسها على الساحة الدولية، بعدما رفعت رصيدها إلى 54 أسبوعا فى الصدارة.

ولدت نوران فى 30 سبتمبر 1997، وبدأت ممارسة رياضة الاسكواش من عمر 9 سنوات، درست الهندسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قبل أن تتخرج مؤخراً وتتفرغ للاسكواش.

شاركت نوران فى أولى بطولاتها في الاسكواش وهي لم تتجاوز 13 عامًا، فشاركت في البطولة الأفريقية للفردي والفرق، وبطولة هولندا الدولية، وفازت بالمركز الثاني في بطولة إنجلترا المفتوحة تحت 13 عامًا في 2010.

وخلال مسيرتها توجت نوران جوهر ببطولة "هونج كونج" الدولية المفتوحة للاسكواش لعام 2016 للسيدات، لتكون بذلك أول مصرية تحقق هذا اللقب، وذلك بعد تغلبها على لاعبة المنتخب الأمريكى آماندا صبحى، فى المباراة النهائية بنتيجة 3 / 1.

كما توجت ببطولة العالم فى الاسكواش للناشئات تحت 19 سنة مرتين متتاليتين، دون أن تخسر مباراة واحدة في البطولة بأكملها.

وخلال مسيرتها الاحترافية حصلت البطلة المصرية على لقب بطولة بريطانيا المفتوحة التى تعد أقدم وأعرق بطولات الاسكواش، واستحقت نوران لقب أفضل موهبة صاعدة والتى منحها لها الاتحاد الدولى بعد موسم مميز خاضته فى 2019، ووصولها إلى أكثر من مباراة نهائية، كان أبرزها نهائى بطولة الجونة الدولية وخسرت أمام رنيم الوليلى المصنفة الأولى بعد تعرضها للإصابة خلال المباراة.