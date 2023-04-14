بناء على رغبة رونالدو.. النصر السعودي يستهدف التعاقد مع زيدان أو مورينيو

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت شبكة "RMC Sport" الفرنسية أن نادي النصر السعودي يستهدف التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أو البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما.

وأمس الخميس، أعلن نادي النصر عن إقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا الذي لم يكمل عاما واحدا مع العالمي.

ووفقا للشبكة الفرنسية، فإن النصر يرغب في التعاقد مع مدرب كبير وبالتحديد مورينيو أو زين الدين زيدان ليحل محل رودي جارسيا.

ولفتت إلى أن النصر يستهدف التعاقد مع زيدان أو مورينيو بالتعاون مع نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأكدت أن رونالدو يتمتع بقوة كبيرة داخل النصر، بما في ذلك تعيين مدرب أو فصله.

وفي السياق، كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن دور كريستيانو رونالدو في الإطاحة برودي جارسيا.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة النصر وضعت رأي رونالدو، بضرورة انتهاج أسلوب لعب هجومي، في مقدمة دوافع إقالة جارسيا.

وأفادت "RMC Sport" بأن رونالدو يرغب في العمل مع زيدان أو مورينيو وقد سبق له العمل معهما في ريال مدريد.

ونقلت الشبكة عن مصدر مقرب من النادي، قوله إنه تم تقديم عرض شفهي أول لزيدان وسيشارك رونالدو في المحادثات.

وأشارت الشبكة إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن هذا المشروع قد يغري زيدان؛ لأنه يمنح نفسه الوقت لاختيار المشروع الذي يناسبه بشكل أفضل.

ويرتبط زيدان بتولي تدريب باريس سان جيرمان أو تشيلسي.