شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يواجه سموحة فى قمة كروية سكندرية بالدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الاتحاد السكندرى فى التاسعة والربع مساء اليوم الجمعة، نظيره وغريمه سموحة، فى مباراة تعد بالإثارة والمتعة، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 25 من الدورى المصرى المممتاز هذا الموسم.

يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس فى ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 8 مباريات، سجل لاعبو زعيم الثغر 27 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا.

فيما يحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة فاز فى 7مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 22 هدفا.

مباراة اليوم يقودها الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفنى للاتحاد السكندرى من الملعب بعد انتهاء إيقافه، بسبب طرده بمباراة فيوتشر فى الجولة قبل الماضية، والتى يسعى من خلالها مع اللاعبين لمصالحة الجماهير والإدارة.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد السكندرى بعد الخسارة برباعية مقابل ثلاثة فى الجولة الماضية، خصم مبلغ مائة ألف جنيه من عقود جميع اللاعبين وإيقاف المستحقات لحين تحسن النتائج، وجاء البيان: "قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى خصم مبلغ مائة ألف جنيه من عقود جميع اللاعبين بالفريق وإيقاف كل المستحقات لحين تحسن النتائج والأداء".

فى المقابل، حذر أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، مدافعى نادى سموحة من خطورة الأنجولى مابولولو مهاجم نادى الاتحاد السكندرى، وطالب أحمد سامى المدافعين بفرض رقابة لصيقة على اللاعب، وعدم ترك له أى مساحات حتى لا يصل لشباك سموحة، خاصة أن مابولولو هداف الدورى المصرى برصيد 11 هدفا ويجيد اللعب بكلتا قدميه بالإضافة إلى تميزه بضربات الرأس.