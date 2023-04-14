الأهلي أمام سبورتنج اليوم فى نهائى كأس مصر لليد

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى الحادية عشر والنصف مساء اليوم الجمعة، فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره سبورتنج، فى إطار نهائى كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 بصالة أكتوبر الدولية.

فيما يلتقى فريق الزمالك نظيره سموحة فى التاسعة مساء، فى لقاء تحديد صاحب البرونزية بنفس الصالة.

ويطمح فريق الأهلى بلقاء اليوم فى مواصلة التفوق بعد حصد لقب دورى المحترفين مؤخرا على حساب الزمالك بعد غياب 4 سنوات. وتأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على الزمالك بنتيجة 27/25، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على سموحة 25/22 .

وكان فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى فاز على نظيره هليوبوليس بنتيجة 34/3، فى إطار ربع نهائى مسابقة كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023، ليلتقى الزمالك فى دور نصف النهائى، بعدما تأهل الأخير أيضا على حساب الطيران بنتيجة 40/20.

واستطاع الأهلى مصالحة الجماهير بعد الخسارة من الزمالك فى ختام المرحلة الثانية من دورى المحترفين بنتيجة 31 / 23.