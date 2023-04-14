شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام منافسات ربع نهائى بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الجمعة، منافسات الدور ربع النهائى ببطولة بريطانيا المفتوحة، والتى تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 9 إلى 16 أبريل الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار، للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت مباريات المصريين كالتالي:

- مروان الشوربجى والنيوزيلندى بول كول

- نور الشربينى والإنجليزية جورجينا كيندي

- هانيا الحمامى والأمريكية أماندا صبحي

وشهدت منافسات البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين بواقع 28 لاعباً، بعد انسحاب نور الطيب بسبب تعرضها لإصابة.

وشارك فى منافسات الرجال 12 لاعباً وهم: على فرج، عمر مسعد، كريم الحمامى، محمد الشربينى، يحيى النوسانى، على أبو العنين، طارق مؤمن، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، مروان الشوربجى، يوسف إبراهيم.

بينما شاركت فى منافسات السيدات 16 لاعبة وهن: نوران جوهر، نور الشربينى، مريم متولى، نور أبو المكارم، ندى عباس، فريدة محمد، فيروز أبو الخير، هنا معتز، يثرب عادل، هنا رمضان، زينة مقوى، سنا إبراهيم، نادين شاهين، سلمى هانى، هانيا الحمامى، وروان العربي.

وتعتبر البطلة المصرية هانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، هى حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، فيما يحمل النيوزيلندى بول كول لقب آخر نسخة أيضاً من البطولة عن منافسات الرجال.