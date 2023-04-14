شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجدد طلبه للفيفا بإيفاد مطور فنى للمدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مجلس إدارة اتحاد الكرة، طلبه من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لإيفاد مطور فنى للاستفادة منه فى تطوير المدربين.

ويناقش مجلس الجبلاية إطلاق دورى الرديف فى الفترة المقبلة وتحديدا قبل تشكيل منتخب مصر للمحليين، على أن يتم من خلاله اختيار لاعبى منتخب المحليين من مواليد 2003 وما بعدها، للمشاركة فى النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة الشروط التى وضعها الاتحاد من أجل اختيار مدربى المنتخبات الوطنية المرحلة المقبلة، وهى منتخبات مواليد 2005 و2007 و2008، و2009، وقال مصدر باتحاد الكرة، "هدفنا مساعدة المدربين المرشحين لتدريب المنتخبات من أجل تأهيلهم بشكل جيد مثل توفير فترات معايشة لهم فى دول أوروبية مع مدربين أكبر ومستوى أعلى".

وأضاف المصدر: "سيتم اختيار المدربين وفقا لبعض القواعد والشروط، من ضمنها مثلا الشهادات العلمية، بجانب تاريخه كلاعب والبطولات التى شارك فيها وحققها سواء محلية أو عربية أو أولمبية أو غيره".

وأوضح المصدر أنه "ستكون هناك مقابلة شخصية للمدرب مع لجنة من المتخصصين لمعرفة السمات الشخصية فى المدرب بجانب تقييم نفسى للمدرب من أحد المختصين".

وأضاف المصدر: "سيتم اختيار المدربين وفقا لبعض القواعد والشروط، من ضمنها مثلا الشهادات العلمية، بجانب تاريخه كلاعب والبطولات التى شارك فيها وحققها سواء محلية أو عربية أو أولمبية أو غيره".

وأوضح المصدر أنه "ستكون هناك مقابلة شخصية للمدرب مع لجنة من المتخصصين لمعرفة السمات الشخصية فى المدرب بجانب تقييم نفسى للمدرب من أحد المختصين".