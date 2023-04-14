شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مجلى رجل مباراة المقاولون العرب والمصري بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد محمد مجلى، لاعب المقاولون العرب، جائزة رجل مباراة فريقه أمام المصري، حيث أعلنت رابطة الأندية تتويج اللاعب بالجائزة وعنونت: "مباراة كبيرة قدمها لاعب الوسط محمد مجلي ليستحق لقب رجل مباراة المقاولون المصري في الجولة 25 من دوري رابطة الأندية المحترفة".

وأنهى نادي المقاولون العرب سلسلة الانتصارات المتتالية للنادي المصري في الدوري، وذلك بعدما فرض ذئاب الجبل التعادل السلبي على نتيجة المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 بالدوري، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

بهذه النتيجة يرفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 35 ليستمر في المركز السادس، كما يرفع النادي المصري رصيده إلى النقطة 35 أيضاً في المركز السابع.

وكان النادي المصري قد رفع رصيده إلى 4 انتصارات متتالية في مسابقة الدوري لأول مرة منذ انطلاق الموسم الجاري، وذلك قبل التعادل مع المقاولون العرب.