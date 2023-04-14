شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الأهلي تدريباته مساء الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق فاركو في الدوري الممتاز، وخاض اللاعبون تدريبات بدنية لمدة نصف ساعة مع بداية فقرات المران، وذلك تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال. وقاد مارسيل كولر، المدير الفني، اللاعبين في فقرات فنية وتكتيكية متنوعة ضمن فقرات المران.

وأدى رباعى حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس. واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو في الدوري الممتاز، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين، والمقرر لها التاسعة والربع مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة.