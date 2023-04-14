شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادى: سعيد بروح وشكل فريق الزمالك بعد الفوز على حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدحت عبد الهادي، المدرب العام لفريق الزمالك، أن مباراة حرس الحدود كانت مهمة للفريق الأبيض خاصة بعد الانتصار على البنك الأهلي في المباراة السابقة.

وأبدى عبد الهادي سعادته بالفوز الذي حققه الزمالك، موضحا أن فريقه كان مطالب باللعب بشراسة هجومية من أجل تحقيق المكسب وهو ما تحقق في لقاء حرس الحدود.

وأضاف المدرب في المؤتمر الصحفي قائلا: "سعيد بسبب شكل الفريق خلال الفترة الأخيرة والروح الموجودة لأنها ستساعد الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة".

وتابع عبد الهادي قائلا: "بداية من اليوم سيتسلم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد مهام عمله، وأتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع في كافة البطولات التي نشارك فيها".

وقال المدرب: "بدأنا لقاء حرس الحدود بطريقة 4-3-2-1 بالشكل المعتاد للفريق، ونجحنا في تسجيل هدفين، وحرس الحدود قدم مباراة تكتيكية كبيرة، ولجأت للعب على الأطراف، وأهدرنا أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء".

وأضاف: "بعد إصابة أحمد فتوح قمنا بتغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني، وبعدها دفعنا بسيف جعفر في وسط الملعب، ولاعبو الزمالك يمتلكون إمكانيات كبيرة في الخط الهجومي، وهو ما عملنا عليه في الفترة الماضية لتحسين الشكل أمام مرمى المنافسين".

وواصل فريق الزمالك انتصاراته تحت قيادة مديره الفني المؤقت مدحت عبد الهادى، بالفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 14 بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق إبراهيما نداي إلى داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد مدافعي حرس الحدود ووجدت أقدام ناصر منسي الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك،ثم أضاف حسام عبد المجيد الهدف الثانى للفريق الأبيض في الدقيقة "45+1" من رأسية متقنة.

وحقق الزمالك الفوز الثانى على التوالي،بعد الانتصار على البنك الأهلى بهدف نظيف في الجولة الماضية، وذلك تحت أنظار الكولمبى خوان كارولوس أسويرو الذى تابع لقاء حرس الحدود من مدرجات استاد الكلية الحربية، قبل بدء مهمته رسمياً مع الفريق الأبيض غداً الجمعة.

بهذه النتيجة وصل فريق الزمالك إلى النقطة 39 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 33 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.

بينما يحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر بجدول الدورى برصيد 16 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 13 خسارة وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.