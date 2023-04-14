اخبار الرياضه

6 لاعبين يغيبون عن بيراميدز فى رحلة مواجهة أسوان.. تعرف على السبب

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين يغيبون عن بيراميدز فى رحلة مواجهة أسوان.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق نادي بيراميدز 6 لاعبين في مباراة أسوان في الدوري الممتاز بسبب الإصابات التي يعاني منها عدد من لاعبي الفريق، ويحل بيراميدز ضيفا على أسوان في التاسعة والربع من مساء الجمعة على استاد أسوان في إطار لقاءات الجولة 25 من بطولة الدوري.

 

ويغيب عن اللقاء:

 

- عبد الله السعيد.. بسبب إصابته بجزع في الركبة من الدرجة الثانية وتأكد غيابه لقرابة شهرين عن الملاعب.

- أسامة جلال.. بسبب إصابته بقطع في وتر العضلة الضامة وتأكد غيابه لقرابة ٣ أشهر.

- أحمد سامي.. بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية وتأكد غيابه قرابة أسبوعين.

- علي جبر.. بسبب معاناته من التواء في مفصل القدم وحاجته لأسبوع إضافي. 

- رمضان صبحي.. بسبب معاناته من الإجهاد وحاجته لأسبوع إضافي. 

- فخر الدين بن يوسف.. بسبب معاناته من شد في العضلة الضامة وغيابه لقرابة أسبوعين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا