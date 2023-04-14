شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد رجل مباراة الزمالك وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت رابطة الأندية حسام عبد المجيد لاعب فريق الزمالك جائزة رجل المباراة بعدما قاد الفارس الأبيض لمواصلة انتصاراته تحت قيادة مديره الفني المؤقت مدحت عبد الهادى، بالفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 14 بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق إبراهيما نداي إلى داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد مدافعي حرس الحدود ووجدت أقدام ناصر منسي الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك، ثم أضاف حسام عبد المجيد الهدف الثانى للفريق الأبيض في الدقيقة "45+1" من رأسية متقنة، قبل أن يختتم أحمد بلحاج أهداف اللفريق الأبيض فى الدقيقة "90".

وحقق الزمالك الفوز الثانى على التوالي، بعد الانتصار على البنك الأهلى بهدف نظيف في الجولة الماضية، وذلك تحت أنظار الكولمبى خوان كارولوس أسويرو الذى تابع لقاء حرس الحدود من مدرجات استاد الكلية الحربية، قبل بدء مهمته رسمياً مع الفريق الأبيض غداً الجمعة.