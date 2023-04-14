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مدحت عبد الهادي : يكشف سبب تغير مركز أحمد زيزو في مباراة الحرس الحدود "خاص"

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث  مدحت عبد الهادي المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك ، عن سبب تغير مركز زيزو إلى صانع ألعاب  في مباراة حرس الحدود  التي  جمعت بينهما على ستاد الكلية الحربية  في الجولة الـ 25 من  الممتاز .

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وردًا على سؤال محرر الوفد خلال وقائع المؤتمر الصحفي بعد مباراة الزمالك و حرس الحدود  على تغير  مركز أحمد سيد زيزو   إلى صانع ألعاب   وتحسن ملحوظ  في الشق الهجومي خلال المباراتين السابقتين.

 

أكد المدير  الفني للزمالك ، ان إبراهيما نداي كان يلعب مركز صانع الألعاب  وكان يساعد الفريق  في نصف الملعب ، حيث لم نلعب مركزين رقم 8 في المباراة  ،لعبنا  في اللقاء بمركزين 6 مع تقديم نداي الدعم .

 

وأشار :" طالبت  من زيزو ان يلعب في مركز صانع الألعاب لمدة 10 دقائق كنت أرغب بلعب  بفكرة أمام حرس الحدود".

 

وأكمل :" كنت حابب ان زيزو يلعب من الباك ليفت الحرس أحمد قناوي  ليدخل  في العمق ويفتح مساحة  إلى حمزة المثلوثي  وغيرت مكان زيزو بعد خروج نداي ".

 

وأردف :" خلال المباراتين السابقه كنت بجهز أكثر  من سيناريو وخصوصًا مباراة حرس الحدود ، وان تغير  تشكيل الزمالك اليوم جاء على طريقة لعب  حرس الحدود" .

 

وأتم حديثة : تباعنا حرس  الحدود جيًدا والفترة الأخيرة وعلمنا  طريقة لعبة ، فريق  حرس الحدود دائما بيلعب بـ5 مدافعين  على خارج أرضة لذلك اعتمادنا على أكثر من لاعب  مثلا زيزو ونداي  ناصر  منسي" .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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