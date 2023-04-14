مدحت عبد الهادي : يكشف سبب تغير مركز أحمد زيزو في مباراة الحرس الحدود "خاص"

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث مدحت عبد الهادي المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك ، عن سبب تغير مركز زيزو إلى صانع ألعاب في مباراة حرس الحدود التي جمعت بينهما على ستاد الكلية الحربية في الجولة الـ 25 من الدوري المصري الممتاز .

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وردًا على سؤال محرر الوفد خلال وقائع المؤتمر الصحفي بعد مباراة الزمالك و حرس الحدود على تغير مركز أحمد سيد زيزو إلى صانع ألعاب وتحسن ملحوظ في الشق الهجومي خلال المباراتين السابقتين.

أكد المدير الفني للزمالك ، ان إبراهيما نداي كان يلعب مركز صانع الألعاب وكان يساعد الفريق في نصف الملعب ، حيث لم نلعب مركزين رقم 8 في المباراة ،لعبنا في اللقاء بمركزين 6 مع تقديم نداي الدعم .

وأشار :" طالبت من زيزو ان يلعب في مركز صانع الألعاب لمدة 10 دقائق كنت أرغب بلعب بفكرة أمام حرس الحدود".

وأكمل :" كنت حابب ان زيزو يلعب من الباك ليفت الحرس أحمد قناوي ليدخل في العمق ويفتح مساحة إلى حمزة المثلوثي وغيرت مكان زيزو بعد خروج نداي ".

وأردف :" خلال المباراتين السابقه كنت بجهز أكثر من سيناريو وخصوصًا مباراة حرس الحدود ، وان تغير تشكيل الزمالك اليوم جاء على طريقة لعب حرس الحدود" .

وأتم حديثة : تباعنا حرس الحدود جيًدا والفترة الأخيرة وعلمنا طريقة لعبة ، فريق حرس الحدود دائما بيلعب بـ5 مدافعين على خارج أرضة لذلك اعتمادنا على أكثر من لاعب مثلا زيزو ونداي ناصر منسي" .

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